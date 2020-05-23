ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 1048 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 1048 حالة، بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أنه تم تسجيل 903 حالات شفاء، و 47 حالة وفاة، منذ ظهور هذا الفيروس في تونس يوم 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أن تونس قامت بإجراء 46628 تحليلاً مخبريًا إجماليًا، مشيرًا إلى وجود 98 حالة حاملة للفيروس حاليًا من بينهم 3 مقيمين في المستشفيات.