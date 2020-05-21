إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس يصل إلى 1045

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن تسجيل 1045 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وذلك من ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي.

وأضاف بيان للوزارة أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة اليوم بعد إجراء 1234 تحليلاً مخبرياً.

وأشار إلى أن حالات الشفاء من هذا الوباء بلغت 862 حالة، مقابل 47 حالة وفاة و 136 حالة لازالت حاملة للفيروس.