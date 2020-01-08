مسؤولون أميركيون يؤكدون الخسائر قليلة جدًا جراء قصف إيران لأهداف أميركية في العراق
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مسؤولون أميركيون يؤكدون الخسائر قليلة جدًا جراء قصف إيران لأهداف أميركية في العراق

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العرب اليوم - مسؤولون أميركيون يؤكدون الخسائر قليلة جدًا جراء قصف إيران لأهداف أميركية في العراق

الحرس الثوري الإيراني
واشنطن - العرب اليوم

قالت قناة العربية، منذ قليل، في خبر عاجل لها، أن مسؤولون أميركيون، أكدوا أن الخسائر جراء قصف الحرس الثوري الإيراني لأهداف أمريكية فى العراق منها قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار، قليلة جدا.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأميركية، أن مايك بومبيو وزير الخارجية أطلع برزاني رئيس وزراء حكومة كردستان العراق بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية عراقية

كان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامى، قال أن الهجمات الإيرانية الصاروخية على الأهداف الأميركية في العراق هي الخطوة الأولى، وطهران لن ترحم الأميركيين

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مسؤولون أميركيون يؤكدون الخسائر قليلة جدًا جراء قصف إيران لأهداف أميركية في العراق مسؤولون أميركيون يؤكدون الخسائر قليلة جدًا جراء قصف إيران لأهداف أميركية في العراق



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