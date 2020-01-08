نقلت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الحرس الثوري يحذر الولايات المتحدة الأميركية من الرد على قصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية.

كانت 6 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الأنبارغرب العراق، و تم سماع دوى انفجار في مدينة أربيل في كردستان العراق