إصابة 30 جنديًا أميركيًا في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق

أصيب نحو 30 جنديًا أميركيًا على الأقل، في القصف الصاروخي على القوات الأميركية في العراق، وفقا لقناة "الميادين" المقربة من حزب الله.

فيما أكد الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ ضد القوات الأميركية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأميركي وقوات التحالف في العراق.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن منذ قليل إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالعراق.