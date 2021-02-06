أفاد تقرير صحفي بأن السلطات الألمانية تنظر في تزويد أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" بآلية تمكن من إيقاف عملها في حال ممارسة روسيا ضغطا على أوكرانيا. وقالت صحيفة WirtschaftsWoche في تقرير لها، إن "المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الخارجية الاشتراكي الديمقراطي هايكو ماس ليسا مستعدين للانسحاب من المشروع المثير للجدل، ولم يؤد تغيير الإدارة في البيت الأبيض إلى تغير هذا الموقف، لكن هناك مناقشة لفكرة تزويد خط الأنابيب بآلية وقف عمله". وحسب الصحيفة، فإن ألمانيا تريد وقف عمل الأنبوب في حال "حاولت روسيا ابتزاز أوكرانيا بتقليص توريدات الغاز" بهدف أن يكون من المستحيل لروسيا أن تستخدم "السيل الشمالي-2" بمثابة أداة الضغط على أوكرانيا. وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصدر في الإدارة الأميركية، أن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لمناقشة مسألة "السيل الشمالي-2" بعدة شروط، من بينها وجود إمكانية وقف عمل أنبوب الغاز في حال تقييد روسيا لتوريدات الغاز عبر أوكرانيا. يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، معتبرة إياه "تهديدا لأمن الطاقة في أوروبا"، بينما أكدت ألمانيا عزمها إتمام المشروع.