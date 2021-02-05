روسيا تطرد دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا بسبب مشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، طرد 3 موظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية بسبب مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة دعما للمعارض أليكسي نافالني.