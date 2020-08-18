اندلاع حريق فى شارع المعز وسط القاهرة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بتصاعد الأدخنة بشارع المعز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث والتعامل مع النيران لإخمادها.