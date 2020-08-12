حريق هائل في نادي الرماية بالقاهرة وفرق الإنقاذ تحاول السيطرة على النيران

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن اندلاع حريق هائل منذ قليل في ميدان الرماية في القاهرة ، حيث تحاول فرق الإطفاء بقطاع الحماية المدنية فى الجيزة، السيطرة على النيران.