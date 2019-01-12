الجيش السوري يُسقط قطع حربية إسرائيلية

أسقط الدفاع الجوي ب الجيش السوري، قبل قليل من ليلة الجمعة/السبت 12 يناير الجاري، عددا من القطاعات الجوية الإسرائيلية.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية على العاصمة دمشق وأسقطت عددا منها.ونقلت "سانا"، عن مصدر عسكري لم تُسمّه قوله إنّه "في تمام الساعة 23:15 (بالتوقيت المحلّي)، قامت طائرات حربيّة إسرائيليّة قادمة من اتّجاه اصبع الجليل بإطلاق عدّة صواريخ باتّجاه محيط دمشق".

وأضاف المصدر "على الفور، تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها، واقتصرت نتائج العدوان حتّى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".كما نقلت "سانا" عن مصدر في وزارة النقل أنّ "حركة مطار دمشق الدولي اعتياديّة ولم تتأثّر بالعدوان".