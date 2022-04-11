90% من الناخبين المكسيكيين يوافقون على بقاء لوبيز أوبرادور رئيساً

وافق نحو 90% من المكسيكيين الذين شاركوا في استفتاء دعا إليه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على بقاء الرئيس في منصبه، وفقاً لتقديرات أولية نشرها المعهد الانتخابي الوطني. وأفادت تقديرات المعهد الانتخابي بأن ما يتراوح بين 90.3 و91.9% من الناخبين أيدوا بقاء لوبيز أوبرادور في منصبه. وقالت الهيئة الانتخابية إن من المتوقع أن تتراوح نسبة الإقبال على التصويت بين 17 و18.2%، وهي نسبة تقل كثيراً عن حد 40% المطلوب لجعل النتيجة ملزمة. وانتخب لوبيز أوبرادور بأغلبية ساحقة في 2018، وحصل على أكثر من 30 مليون صوت، وهو الرقم الأكبر في تاريخ المكسيك. ويعتبر الاستفتاء أيضاً اختباراً لقوة الرئيس قبل انتخابات حكام الولايات في يونيو المقبل.