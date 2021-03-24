إصابة وزير الرياضة العراقي عدنان درجال بفيروس كورونا
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إصابة وزير الرياضة العراقي عدنان درجال بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إصابة وزير الرياضة العراقي عدنان درجال بفيروس كورونا

وزير الرياضة العراقي عدنان درجال
بغداد - العرب اليوم

ثبُتت إصابة وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له إيجابية، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الوزارة وكالة فرانس برس الثلاثاء.وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن "نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها درجال، أكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو في وضع صحي مستقر".وأضاف أن الدولي السابق (62 عاماً) "يخضع لفترة علاج قد تستمر لثلاثة أيام، يعود بعدها لمزاولة مهماته، إذ أن الفريق الطبي أكد أن إصابته خفيفة".وأعرب درجال عبر حسابه على موقع تلغرام عن "الشكر والتقدير لكل من استفسر وسأل واطمأن" إلى صحته.ويشهد العراق ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات بالجائحة، رغم إجراءات الإغلاق الجزئي وحظر التجول الشامل في أيام العطلة الأسبوعية.

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إصابة وزير الرياضة العراقي عدنان درجال بفيروس كورونا إصابة وزير الرياضة العراقي عدنان درجال بفيروس كورونا



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