إيقاف إمدادات الكهرباء داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن
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إيقاف إمدادات الكهرباء داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن

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العرب اليوم - إيقاف إمدادات الكهرباء داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن

مخيم الزعتري
عمان - العرب اليوم

أفاد الناطق الإعلامي باسم مفوضية شؤون اللاجئين محمد الحواري، بإيقاف إمدادات الكهرباء داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمالي الأردن بسبب الظروف الجوية تفاديا لوقوع أي حوادث.

وأوضح الحواري أن القائمين على المخيم أبقوا على إنارة الطرقات داخل مخيم الزعتري، مشيرا إلى أنه سيعاد التيار الكهربائي يوم الجمعة مع استقرار الأحوال الجوية.

وقالت مراسلتنا إن 6 عائلات سورية نقلوا من مخيم الزعتري بسبب مداهمة السيول والأمطار، وذلك في سياق إعلان أجهزة الدفاع المدني حالة الطوارئ و الاستنفار القصوى في المخيم

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إيقاف إمدادات الكهرباء داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن إيقاف إمدادات الكهرباء داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن



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إيقاف إمدادات الكهرباء داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن إيقاف إمدادات الكهرباء داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن



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