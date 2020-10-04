الكاظمى يؤكد بأن أميركا وقعت فى أخطاء كبيرة خلال احتلال العراق

قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، السبت، إن حكومته أنتجها الواقع الاجتماعى، مشيرا إلى أن ما يشهده العراق من فوضى سببها سوء الإدارة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت فى أخطاء كبيرة خلال احتلال العراق، حسبما أفادت وكالة أنباء "بوتنيك".