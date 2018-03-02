مديرة الاتصالات في البيت الأبيض تستقيل من منصبها

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الأبيض سوف تستقيل من منصبها.

وأبلغت ساندرز الصحفيين أن موعد رحيل هيكس لم يتضح بعد، مشيرة الى ان استقالتها ليست مرتبطة بشهادتها أمام لجنة في الكونجرس الثلاثاء فيما يتعلق بتحقيق في تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية في 2016.

وعملت هيكس خلال الحملة الانتخابية للرئيس ترامب لتستمر حتى السنة الثانية من ادارته حيث بدأت كمساعدة في شؤون الاتصالات قبل ان تترقى لتصبح مديرة الاتصالات في البيت الأبيض.