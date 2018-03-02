مديرة الاتصالات في البيت الأبيض تستقيل من منصبها

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الأبيض سوف تستقيل من منصبها.
وأبلغت ساندرز الصحفيين أن موعد رحيل هيكس لم يتضح بعد، مشيرة الى ان استقالتها ليست مرتبطة بشهادتها أمام لجنة في الكونجرس الثلاثاء فيما يتعلق بتحقيق في تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية في 2016.
وعملت هيكس خلال الحملة الانتخابية للرئيس ترامب لتستمر حتى السنة الثانية من ادارته حيث بدأت كمساعدة في شؤون الاتصالات قبل ان تترقى لتصبح مديرة الاتصالات في البيت الأبيض.
GMT 08:46 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الأميركي يخضع لكشف طبي بعد تلعثمه في خطابه الأخير
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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