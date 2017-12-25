عفو رئاسي عن الديكتاتور السابق ألبرتو فوجيموري

أفادت تقارير إخبارية بأن رئيس بيرو، بيدرو بابلو كوتشينسكي، أصدر مساء الأحد "عفواً انسانياً"عن الديكتاتور السابق المسجون البرتو فوجيموري، بعد نقله إلى مستشفى مطلع الأسبوع الجاري بسبب معاناته من انخفاض ضغط الدم واضطراب في ضربات القلب.

وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" يوم الأحد أن كوتشينسكي عفا عن الرئيس الأسبق البالغ من العمر 79 عاماً لأسباب إنسانية، وفق بيان صادر عن السكرتير الصحفي للرئيس.

ويقضى فوجيمورى حكماً بالسجن 25 عاماً في سجن بالعاصمة ليما لارتكابه انتهاكات لـ حقوق الانسان من بين تهم أخرى خلال فترة ولايته بين 1990 و2000، يذكر أنه نقل إلى المستشفى يوم السبت الماضي.

وأكدت لجنة طبية أن فوجيمورى يعاني من "مرض خطير، وغير قابل للشفاء".