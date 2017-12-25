عفو رئاسي عن الديكتاتور السابق ألبرتو فوجيموري

أفادت تقارير إخبارية بأن رئيس بيرو، بيدرو بابلو كوتشينسكي، أصدر مساء الأحد "عفواً انسانياً"عن الديكتاتور السابق المسجون البرتو فوجيموري، بعد نقله إلى مستشفى مطلع الأسبوع الجاري بسبب معاناته من انخفاض ضغط الدم واضطراب في ضربات القلب.
وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" يوم الأحد أن كوتشينسكي عفا عن الرئيس الأسبق البالغ من العمر 79 عاماً لأسباب إنسانية، وفق بيان صادر عن السكرتير الصحفي للرئيس.
ويقضى فوجيمورى حكماً بالسجن 25 عاماً في سجن بالعاصمة ليما لارتكابه انتهاكات لـ حقوق الانسان من بين تهم أخرى خلال فترة ولايته بين 1990 و2000، يذكر أنه نقل إلى المستشفى يوم السبت الماضي.
وأكدت لجنة طبية أن فوجيمورى يعاني من "مرض خطير، وغير قابل للشفاء".
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تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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