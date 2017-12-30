تعين نائب رئيس زيمبابوي ومدبر الانقلاب على موغابي وزيراً للدفاع

عيّن الجنرال قسطنطين تشيونجا نائب رئيس زيمبابوي، والمسؤول الأبرز عن الانقلاب على الرئيس السابق روبرت موغابي، اليوم وزيراً للدفاع، وفقاً لما أعلنته الحكومة في بيان.

واختير تشيونجا، الذي أدى اليمين أمس نائباً للرئيس، من قبل الأخير إيمرسون منانجاجوا، وزيراً للدفاع، في خطوة يراها الكثيرون "عسكرة" للمؤسسات.

وكان هذا المنصب يشغله منذ مطلع الشهر الجاري النائب الثاني للرئيس، السياسي المخضرم كمبو موهادي، الذي أدى اليمين أيضاً أمس والذي أسند له الرئيس حقيبة السلام الوطني والمصالحة.

ويدين بعض المناهضين للحكومة تعيين تشيونجا ويعتبرونه مكافأة على الدور الذي لعبه في إسقاط موغابي بعد 37 عاماً في السلطة، لا سيما التخطيط للتمرد العسكري والمشاركة في المفاوضات التي أدت للإطاحة بالرئيس المخضرم (93 عاماً) في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.