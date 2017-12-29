إكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 200 جندي سوري في ريف الرقة

أكد مصدر عسكري أن الجيش السوري وبتعاون مع أهالي قرى ريف الرقة عثروا مساء أمس الجمعة 29 ديسمبر / كانون الأول ، على مقبرة جماعية تضم رفاة 200 جثة يعتقد أنها لجنود من الجيش السوري جنوب قرية الواوي ب25 كم في ريف مدينة الرقة و رجح المصدر أن تكون الجثث لعناصر حامية مطار الطبقة العسكري الذي اقتحمه تنظيم داعش منذ عامين .

وكان تنظيم داعش المتطرف قد بث مقاطع فيديو بعد سيطرته على مطار الطبقة العسكري اظهرت اقتياد عناصر التنظيم للعشرات من جنود حامية المطار إلى مكان مجهول و إعدامهم جماعيا رميا بالرصاص .