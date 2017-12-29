إكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 200 جندي سوري في ريف الرقة

أكد مصدر عسكري أن الجيش السوري وبتعاون مع أهالي قرى ريف الرقة عثروا مساء أمس الجمعة 29 ديسمبر / كانون الأول ، على مقبرة جماعية تضم رفاة 200 جثة يعتقد أنها لجنود من الجيش السوري جنوب قرية الواوي ب25 كم في ريف مدينة الرقة و رجح المصدر أن تكون الجثث لعناصر حامية مطار الطبقة العسكري الذي اقتحمه تنظيم داعش منذ عامين .
وكان تنظيم داعش المتطرف قد بث مقاطع فيديو بعد سيطرته على مطار الطبقة العسكري اظهرت اقتياد عناصر التنظيم للعشرات من جنود حامية المطار إلى مكان مجهول و إعدامهم جماعيا رميا بالرصاص .
GMT 20:57 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرالجيش السوري يخرج مُسلّحين وعائلاتهم من منطقة بيت جن
GMT 14:48 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرالجيش السوري يحبط هجومًا بالمفخخات على مواقعه شرق دمشق
GMT 22:29 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالجيش السوري يكبد جبهه النصرة خسائر كبيرة في ريف حماة
GMT 21:09 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرمسلحو النصرة في ريف دمشق الغربي يستسلمون إلى الجيش السوري
GMT 00:48 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبراتفاق مسلحي النصرة بإخلاء ريف دمشق الغربي والتوجه إلى إدلب
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
أرسل تعليقك