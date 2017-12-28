الجيش السوري يكبد جبهه النصرة خسائر كبيرة في ريف حماة و يسيطر على عدة قرى

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة “نفذت عمليات مكثفة ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف حماة الشمالي الشرقي انتهت باستعادة السيطرة على عدد من القرى والتلال أهمها المشيرفة والطامة والمغارة والوارد والدجاج وتل المقطع”.

وبين المصدر أن عملية السيطرة جاءت بعد “القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير أسلحتهم وعتادهم من ضمنها عربات مدرعة ومدافع”.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الهندسة تقوم بتمشيط المناطق التي تمت السيطرة عليها وإزالة الألغام التي خلفها الإرهابيون قبل مقتل معظمهم وفرار من تبقى منهم باتجاه بعض الأماكن في الريف الشمالي الشرقي.

وبسطت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أمس الأربعاء سيطرتها الكاملة على قرية ام حارتين بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته فيها.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب لاجتثاث إرهابيي “جبهة النصرة” أسفرت حتى الآن عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.