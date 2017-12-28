الجيش السوري يكبد جبهه النصرة خسائر كبيرة في ريف حماة و يسيطر على عدة قرى

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة “نفذت عمليات مكثفة ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف حماة الشمالي الشرقي انتهت باستعادة السيطرة على عدد من القرى والتلال أهمها المشيرفة والطامة والمغارة والوارد والدجاج وتل المقطع”.
وبين المصدر أن عملية السيطرة جاءت بعد “القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير أسلحتهم وعتادهم من ضمنها عربات مدرعة ومدافع”.
ولفت المصدر إلى أن وحدات الهندسة تقوم بتمشيط المناطق التي تمت السيطرة عليها وإزالة الألغام التي خلفها الإرهابيون قبل مقتل معظمهم وفرار من تبقى منهم باتجاه بعض الأماكن في الريف الشمالي الشرقي.
وبسطت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أمس الأربعاء سيطرتها الكاملة على قرية ام حارتين بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته فيها.
وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب لاجتثاث إرهابيي “جبهة النصرة” أسفرت حتى الآن عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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