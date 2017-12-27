الجيش الروسي يؤكد أن جبهة النصرة هدفه في 2018

أكد رئيس الأركان العامة لـ القوات المسلحة الروسية، والنائب الأول لوزير الدفاع، فاليري غيراسيموف، الأربعاء، أن المهمة الرئيسية في سورية لعام 2018 هي تدمير مسلحي "جبهة النصرة"، الذين يوجد بعضهم في مناطق خفض التصعيد. وأجاب على سؤال بهذا الخصوص، قائلاً: "على الصعيد العسكري، هدفنا الانتهاء من القضاء على مسلحي جبهة النصرة وأمثالهم، بعض مسلحي هذه المنظمة المتطرفة موجودين في مناطق خفض التصعيد".
وأشار إلى أن البعض يؤيد نظام وقف الأعمال العدائية، لكن "جبهة النصرة" تعارض بشكل قاطع، وهذا يعني أنه يجب القضاء عليها. وذكر غيراسيموف أن المهمة الثانية هي الانتقال من الحل العسكري لهذه القضية إلى المسار السياسي. وأضاف غيراسيموف أن الجيش الروسي في سورية واجهه نحو 70 ألف مسلح من تنظيم "داعش "، وتمكن من القضاء على 60 ألف منهم.
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ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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