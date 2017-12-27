الجيش الروسي يؤكد أن جبهة النصرة هدفه في 2018

أكد رئيس الأركان العامة لـ القوات المسلحة الروسية، والنائب الأول لوزير الدفاع، فاليري غيراسيموف، الأربعاء، أن المهمة الرئيسية في سورية لعام 2018 هي تدمير مسلحي "جبهة النصرة"، الذين يوجد بعضهم في مناطق خفض التصعيد. وأجاب على سؤال بهذا الخصوص، قائلاً: "على الصعيد العسكري، هدفنا الانتهاء من القضاء على مسلحي جبهة النصرة وأمثالهم، بعض مسلحي هذه المنظمة المتطرفة موجودين في مناطق خفض التصعيد".

وأشار إلى أن البعض يؤيد نظام وقف الأعمال العدائية، لكن "جبهة النصرة" تعارض بشكل قاطع، وهذا يعني أنه يجب القضاء عليها. وذكر غيراسيموف أن المهمة الثانية هي الانتقال من الحل العسكري لهذه القضية إلى المسار السياسي. وأضاف غيراسيموف أن الجيش الروسي في سورية واجهه نحو 70 ألف مسلح من تنظيم "داعش "، وتمكن من القضاء على 60 ألف منهم.