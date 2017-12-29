الجيش السوري يحبط هجومًا بالمفخخات على مواقعه شرق دمشق

كشف مصدر ميداني أن المجموعات الإرهابية في حرستا "جبهه النصرة _ أحرار الشام"، شنت هجوما جديدا على إدارة المركبات في حرستا بدمشق صباح الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول . وبدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة ثم بدفعات متتالية من عناصر " انغماسية" .

وأكد المصدر أن عناصر الجيش السوري افشلوا الهجوم وكانوا على علم بتقدم العربة المفخخة و تم تفجيرها قبل وصولها لهدفها . وأشار إلى أن الوضع تحت السيطرة المطلقة ويتم استهداف تجمعات المسلحين المنسحبين من كافة الفصائل الإرهابية بعد فشل العملية . وأفاد المصدر أن الهجوم جاء بمشاركة "جبهة النصرة" واحرار الشام من محور يقع تحت سيطرة "جيش الاسلام"، وتقوم الطائرات الحربية بقصف تجمعات المجموعات المسلحة في محيط الإدارة .

وتشهد ادارة المركبات معارك مستمرة منذ أسابيع عديدة، بعد أن شنت المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية بشن هجوما عنيفا عليها، حيث عجزت عن السيطرة عليها. وذكر الإعلام الحربي المركزي أن الجيش السوري فجر نفقاً لـ "حركة أحرار الشام" عند الجهة الشمالية لمحور إدارة المركبات بمدينة حرستا بريف دمشق وأوقع إصابات في صفوفها . ويتزامن هذا كله مع سقوط عدد من القذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق ولا معلومات عن إصابات .