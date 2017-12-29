كشفت مصادر مطلعة أن خروج مسلحي "جبهة النصرة" المتطرفة، من بيت جن ومغير المير من ريف دمشق الجنوبي الغربي باتجاه إدلب ودرعا سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن عشرات الحافلات وصلت لبدء عمليات خروج المسلحين، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر سيتم نقلهم إلى إدلب، مضيفة أن ممثلين عن الجيش السوري عقدوا اجتماعًا مع قياديين في "جبهة النصرة" وأن التفاوض لا يزال جاريًا، ولم تخرج بعد أيةحافلة.

وتضاربت الأنباء بشأن عدد المسلحين، في الوقت، الذي تحدثت فيه مصادر عن أكثر من 250 مسلحًا، أشارت مصادر أخرى إلى وجود أكثر من 700 مسلح، وقبلت "جبهة النصرة" المصنفة "متطرفة" باتفاق يقضي بخروج مسلحيها من ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك بعد أن حقق الجيش السوري تقدمًا، وتمكن من السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطع طرق إمداد التنظيم.