كشفت مصادر مطلعة أن خروج مسلحي "جبهة النصرة" المتطرفة، من بيت جن ومغير المير من ريف دمشق الجنوبي الغربي باتجاه إدلب ودرعا سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأكدت المصادر أن عشرات الحافلات وصلت لبدء عمليات خروج المسلحين، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر سيتم نقلهم إلى إدلب، مضيفة أن ممثلين عن الجيش السوري عقدوا اجتماعًا مع قياديين في "جبهة النصرة" وأن التفاوض لا يزال جاريًا، ولم تخرج بعد أيةحافلة.
وتضاربت الأنباء بشأن عدد المسلحين، في الوقت، الذي تحدثت فيه مصادر عن أكثر من 250 مسلحًا، أشارت مصادر أخرى إلى وجود أكثر من 700 مسلح، وقبلت "جبهة النصرة" المصنفة "متطرفة" باتفاق يقضي بخروج مسلحيها من ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك بعد أن حقق الجيش السوري تقدمًا، وتمكن من السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطع طرق إمداد التنظيم.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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