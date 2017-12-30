الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم المتطرف على كنيسة مارمينا في حلوان

أدان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، الهجوم المتطرف الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان ، الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين ورجال الأمن.

وقال هان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" السبت " ندين بحزم الهجوم المتطرف الفظيع على المسيحيين الأقباط في مصر" ، معربًا عن خالص التعازى لأسر الضحايا ، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانب مصر وشعبها.