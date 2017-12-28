ناقش أعضاء المجلس الأعلى للسكان خلال اجتماع، الأربعاء، إنجازات المجلس للربع الأخير من العام الجاري، وخطته السنوية ومشروع موازنته لعام 2018، حيث أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس مجلس أمناء المجلس، عماد الفاخوري، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة، أهمية التعاون مع الجامعات الأردنية وصندوق البحث العلمي في مجال الدراسات السكانية والتنمية وربط الأبحاث العلمية باحتياجات الدولة لتحقيق مؤشرات الفرصة السكانية من خلال المتابعة الدورية، وربط المؤشرات بخيارات السياسات العامة ومدى تحققها، بما يخدم تحقيق الرؤية والأهداف الإستراتيجية للمجلس الأعلى للسكان.

ودعا الوزير إلى تعاون جميع الأطراف ذات العلاقة في تحقيق سياسات الفرصة السكانية من خلال إدراج السياسات في الأهداف المؤسسية لهذه الجهات، مشيرًا إلى أهمية الإنجازات التي حققها المجلس ودوره في مواجهة التحديات والقضايا السكانية من خلال رسم السياسات السكانية والتنموية وكسب التأييد لها على كافة المستويات، وإعداد الدراسات التي تساهم في وضع الخطط الوطنية الملائمة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود الوطنية والتعاون مع المجلس لمواجهة التحديات السكانية، نظرًا لتأثيرها على كافة القطاعات التنموية والمجتمع، للوصول إلى تحقيق الرفاه للمواطن.

وعرضت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان المهندسة ميسون الزعبي، مع أعضاء المجلس للإنجازات التي تحققت خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرة إلى أن المجلس أطلق نتائج دراسة وملخص للسياسات تضمنّا مفاهيم العمل والعمل المهني والريادة والإبداع في بعض الكتب المدرسية، لافتة إلى إطلاق وثيقة سياسات الفرصة السكانية المحدثة لعام 2017 بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ويجري العمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية وطنية لرصد ومتابعة التقدم في سياسات تحقيق واستثمار الفرصة السكانية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، كما يعمل المجلس على تنفيذ دراسة وملخص سياسات حول الخصائص السكانية للاجئين السوريين في الأردن وفرص معالجة تحديات اللجوء على سوق العمل الأردني.

وبينت الزعبي، أنه تم كذلك إعداد ملخص سياسات حول الخدمات الصحية الصديقة للشباب في مجال الصحة الإنجابية تمهيدًا لاطلاقه، ويجري العمل حاليًا على وضع خطة عمل بالتعاون مع الجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لتنفيذ توصيات دراسة زواج القاصرات التي أعدها المجلس، بالإضافة لمتابعة تنفيذ دراسة تحسين الصحة الإنجابية.

وأشارت الزعبي، إلى أن المؤتمر الدولي الذي نظمه المجلس بالتعاون مع الشركاء حول "التعامل مع اللاجئين...من التحديات إلى الفرص"، أوصى بالاطلاع على التجربة الأردنية الناجحة في استضافة اللاجئين، وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل مشكلة اللاجئين بطريقة شمولية.

ونوهت الزعبي، بأن المجلس عقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، اجتماعًا لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الوطن العربي، وكانت أبرز قراراته الموافقة على إنشاء مجلس عالي المستوى يُعنى بقضايا السكان والتنمية ضمن منظومة جامعة الدول العربية تحت مسمى «المجلس الأعلى للسكان والتنمية في الوطن العربي»، واعتماد برنامج العمل للإقليم العربي للسكان والتنمية 2018-2021.

وعلى صعيد الخطة التنفيذية للمجلس لعام 2018، كشفت الزعبي أن المجلس ينوي إعداد دراسة وملخص سياسات بشأن واقع مشكلة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وآثارها على المجتمع الأردني، وإطلاق نتائج دراسة اتجاهات الشباب المقبلين على سوق العمل نحو ريادة الأعمال والبيئة المؤسسية الداعمة، ومتابعة تنفيذ دراسة بالتعاون مع الشركاء حول ترجمة المعرفة لتعزيز الصحة الإنجابية / كيف يمكن تقييم الأبحاث ومأسستها في دول الأردن والكاميرون ونيجيريا، وتحديث الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية /تنظيم الأسرة "2019-2022"، مبينة أن المجلس سيعمل أيضًا خلال عام 2018 على تنفيذ خطة كسب تأييد لنظام العمل المرن بالتعاون مع وزارة العمل، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإعلام السكاني.