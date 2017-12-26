العاهل الأردني يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي أردوغان

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بالقدس.

وجرى، خلال الاتصال، التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين وحماية القدس في ضوء قرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة، وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واتفق جلالة الملك والرئيس التركي على مواصلة تنسيق الجهود المشتركة والعمل معا للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس.