أنور قرقاش يصف مظاهرات إيران بفرصة لقيادتها للكف عن المغامرات العربية

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيرانية، تمثل "فرصة للمراجعة العاقلة وتغليب مصلحة الداخل على مغامرات طهران العربية".
وأضاف في تصريحات على صفحته في تويتر "مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية، لا استعداء العالم العربي".
وكان آلاف الإيرانيين تظاهروا، الخميس، في شوارع مدن مشهد نيشابور وكاشمر وشاهرود وبيرجند ونوشهر ويزد.
وخرجت التظاهرات احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والفساد، وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للنظام بينها "الموت للديكتاتور". وردت السلطات بحملة قمع أسفرت عن اعتقال العشرات، كما ردد أهالي مدينة مشهد خلال تظاهراتهم عبارة "لم يعد يجدي المدفع والدبابة والنار"، في تحد لمداهمة قوات الحرس وقوات مكافحة الشغب.
واعتبر قائم مقام المدينة، احتجاج المواطنين الضائقين ذرعًا بأنه "تجمع غير شرعي"، لافتًا إلى أن قوات الأمن الداخلي اعتقلت عددًا من الأفراد "الذين كانوا ينوون التعرض للممتلكات العامة والعبث بها".
وفي مدينة نيشابور، احتج أكثر من ألف شخص على الوضع المعيشي مرددين شعارات "نحتج على الغلاء"، و"اترك سورية وفكر في حالنا"، وفق ما ذكرت "أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، كما خرج في مدينة بيرجند مئات المواطنين في تظاهرة طالبوا فيها باستقالة حكومة الرئيس حسن روحاني.
ومن جانبها، حيت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي المنتفضين، ودعت المواطنين لا سيما الشباب، إلى "الالتحاق بانتفاضة لا للغلاء"، كما وصفت "انتفاضة الخميس بأنها تعكس مطلب عموم الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي".
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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