مسلح يفتح النار على مصنع معجنات في موسكو ويقتل شخصين

كشفت وكالة إعلام روسية نقلا عن مسؤول تنفيذي، أن مسلحا فتح النار داخل مصنع للمعجنات في موسكو، الأربعاء، فقتل شخصا، واحتجز عددا غير معروف من الرهائن. وأورد المصدر، أن الشرطة الروسية طوقت مبنى مصنع "منشفيك" في جنوب شرق موسكو، وأنها تحاول التواصل مع المسلح وتحرير الرهائن.
وقالت "إنترفاكس للأنباء" إن شخصين على الأقل أصيبا في إطلاق النار، وأن التقارير الأولية تفيد بأن القتيل كان حارسا للأمن في المصنع الذي يقع في شارع إيلوفايسكايا. ونقلت إنترفاكس عن مصدر قوله إن مالكا سابقا للمصنع فتح النار على الموجودين.
GMT 10:35 2017 السبت ,19 آب / أغسطسالشرطة الروسية تقتل شخصًا طعن 8 مواطنين في مدينة "سورغوت"
GMT 12:34 2017 الثلاثاء ,01 آب / أغسطسإطلاق نار داخل محكمة في ضواحي موسكو
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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