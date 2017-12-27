مسلح يفتح النار على مصنع معجنات في موسكو ويقتل شخصين

كشفت وكالة إعلام روسية نقلا عن مسؤول تنفيذي، أن مسلحا فتح النار داخل مصنع للمعجنات في موسكو، الأربعاء، فقتل شخصا، واحتجز عددا غير معروف من الرهائن. وأورد المصدر، أن الشرطة الروسية طوقت مبنى مصنع "منشفيك" في جنوب شرق موسكو، وأنها تحاول التواصل مع المسلح وتحرير الرهائن.

وقالت "إنترفاكس للأنباء" إن شخصين على الأقل أصيبا في إطلاق النار، وأن التقارير الأولية تفيد بأن القتيل كان حارسا للأمن في المصنع الذي يقع في شارع إيلوفايسكايا. ونقلت إنترفاكس عن مصدر قوله إن مالكا سابقا للمصنع فتح النار على الموجودين.