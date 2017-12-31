الحوثيون يقصفون قرى بني سراع بالمدفعية الثقيلة

شنّ مسلحو جماعة الحوثيين الانقلابية ، قصفا مكثف على القرى السكنية في مديرية الشغادرة، في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن، وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية شنت قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة على القرى السكنية في عزلة بني سراع، والمعطن، وعدة عزل مجاورة لها، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وتضرر عدد من منازل المواطنين.
ووجه أهالي عزلة بني سراع، نداء استغاثة لإنقاذها من جرائم مليشيا الحوثي الإيرانية المستمرة منذ 20 يومًا بحق أهالي العزلة والعزل المجاورة، وناشد الأهالي حكومة الشرعية وطيران التحالف العربي وكل أبناء اليمن سرعه إغاثة أهالي وعزل مديرية الشغادرة، من جرائم المليشيا الحوثية، وتقوم مليشيا الحوثي بحملة منذ 20 يومًا لإخضاع أهالي بني سراع والقرى والعزل المجاورة لها، أثر الانتفاضة التي أعلن عنها صالح قبل مقتله من قبل مليشيا الحوثي .
GMT 02:59 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبرالحرس الثوري الإيراني يتعهد بزيادة دعم الحوثيين في اليمن
GMT 05:17 2017 الأحد ,18 حزيران / يونيوالقوات اليمنية تتقدم في الكدحة وسط معارك عنيفة شرق تعز
GMT 22:51 2017 الأربعاء ,17 أيار / مايوغارة جوية لطيران التحالف تستهدف الحوثيين في محافظة حجة
GMT 19:06 2017 الإثنين ,20 آذار/ مارسمسلحو الحوثي يفجرون خمسة منازل للسكان في عتمة ذمار
GMT 20:12 2017 السبت ,21 كانون الثاني / ينايرعلي عبدالله صالح يشنّ هجومًا على جماعة "الحوثيين"
ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
أرسل تعليقك