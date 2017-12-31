الحوثيون يقصفون قرى بني سراع بالمدفعية الثقيلة

شنّ مسلحو جماعة الحوثيين الانقلابية ، قصفا مكثف على القرى السكنية في مديرية الشغادرة، في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن، وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية شنت قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة على القرى السكنية في عزلة بني سراع، والمعطن، وعدة عزل مجاورة لها، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وتضرر عدد من منازل المواطنين.

ووجه أهالي عزلة بني سراع، نداء استغاثة لإنقاذها من جرائم مليشيا الحوثي الإيرانية المستمرة منذ 20 يومًا بحق أهالي العزلة والعزل المجاورة، وناشد الأهالي حكومة الشرعية وطيران التحالف العربي وكل أبناء اليمن سرعه إغاثة أهالي وعزل مديرية الشغادرة، من جرائم المليشيا الحوثية، وتقوم مليشيا الحوثي بحملة منذ 20 يومًا لإخضاع أهالي بني سراع والقرى والعزل المجاورة لها، أثر الانتفاضة التي أعلن عنها صالح قبل مقتله من قبل مليشيا الحوثي .