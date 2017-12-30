مقتل 9 حوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن

قتل 9 من مسلحي جماعة الحوثيين الانقلابية في كمين مسلح للمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن، وأكّدت مصادر ميدانية أن قتلى الحوثيين سقطوا في كمين محكم للمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط البلاد، استهدفهم في موقع جفينة بمنطقة المناسح في مديرية ولد ربيع، وأنّ المقاومة أسرت اثنين من عناصر الجماعة، كما تمكّنت من إحراق عربة عسكرية تابعة لها.