كوشنر يفقد حق الاطلاع على المعلومات السرية للغاية
آخر تحديث GMT08:38:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشان الغوطة الشرقية مقاتلات التحالف العربي تشن 3 على جبل عيبان وغاره اخرى على مبنى الوية الصواريخ المطل على معسكر القوات الخاصه في منطقة الصباحه غرب العاصمه اليمنية صنعاء شمالي البلاد مقتل 17 من المسلحين الأكراد والمسلحين الموالين للنظام السوري في غارات تركية على عفرين طيران التحالف العربي يشن غارتين جويتين استهدفتا مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء شمالي البلاد، ولازال التحليق مستمر أحلام تثير الجدل بعدما فضلَّت عدم الدعاء للممثلة الهندية بدء هدنة إنسانية رابعة في الغوطة الشرقية بسورية 26 قتيلًا في حريق بمركز تأهيل صحي في باكو عاصمة أذربيجان منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي تدمر صاروخا بالستيا أطلقته مليشيات الحوثيين باتجاه مدينة ‎مأرب شرقي اليمن مقتل 5 من عناصر مليشيا الحوثي بمواجهات مع قوات الجيش اليمني بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز جنوب عربي اليمن. تواصل المعارك في محور المشجح ومحور هيلان ومحور مطار صرواح غرب مدينة مأرب شرقي اليمن، بين قوات الجيش اليمني ومسلحي جماعة الحوثيين.
أخر الأخبار
الرئيسية » آخر الأخبار

كوشنر يفقد حق الاطلاع على المعلومات السرية للغاية

العرب اليوم -

العرب اليوم - كوشنر يفقد حق الاطلاع على المعلومات السرية للغاية

كوشنر لدى حضوره توقيع ترمب على أمر تنفيذي في البيت الأبيض
واشنطن ـ يوسف مكي

فقد صهر الرئيس دونالد ترمب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، قدرته على الاطلاع على المعلومات المصنفة “سرية للغاية”، بعد أن تم خفض تصريحه الأمني المؤقت رفيع المستوى أول من أمس (الثلاثاء)، وأبلغ مكتبُ التحقيقات الفيدرالي كوشنر وجميعَ مساعدي البيت الأبيض الآخرين الذين يعملون بتصريحات أمنية مؤقتة رفيعة المستوى، أنه تم خفضها. وبموجب هذا الإجراء سيكون بإمكان كوشنر الاطلاع على تقارير ومراسلات وزارة الخارجية الأميركية وبعض التقارير الاستخباراتية، لكن ليس بإمكانه الاطلاع على المعلومات والتقارير والتحليلات الاستخباراتية بالغة الحساسية، كما لن يكون بإمكانه حضور بعض الاجتماعات المهمة التي كان يشارك فيها سابقاً.

ويأتي هذا الإجراء كضربة قوية لكوشنر (37 عاماً) الذي عهد إليه ترمب منصب “مستشار كبير” ليتولى إدارة قضايا بالغة الحساسية في الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، بما يشمل وضعه كوسيط للسلام في منطقة الشرق الأوسط. وقاد كوشنر محادثات اقتصادية حول اتفاقيات التجارة مع كل من المكسيك والصين. وما لم يحصل كوشنر على تصريح أمني دائم من مكتب التحقيقات الفيدرالي أو استثناء خاص من الرئيس ترمب، فإن قدرته على الوصول إلى المعلومات الحساسة ستكون محدودة.

وتولى كوشنر وزوجته إيفانكا (36 عاماً) الابنة الكبرى لترمب وضعاً خاصاً داخل البيت الأبيض، بصفتهما عضوين في أسرة الرئيس ومستشارَين في البيت الأبيض. لكن شبكة التعاملات المالية المعقدة للإمبراطورية العقارية لأسرة كوشنر، إضافة إلى انخفاض مؤهلاته وخبراته في السياسة الخارجية مقارنةً بالمسؤوليات التي كلّفه بها الرئيس ترمب في مجال السياسة الخارجية، دعت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأميركية لمزيد من التدقيق في صلاحيات كوشنر داخل البيت الأبيض، خصوصاً مع مخاوف من محاولات بعض الدول الأجنبية التقرب من كوشنر للتأثير على قرارات الرئيس ترمب.

وأُثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية الأميركية حول ما إذا كان مساعدون كبار في إدارة ترمب مؤهلين للوصول إلى المعلومات الاستخباراتية الأكثر حساسية وسرية. وجاء ذلك على خلفية الفضيحة التي تورط فيها روب بورتر، مستشار سابق للرئيس ترمب، باعتدائه بالضرب والإيذاء البدني على زوجتَيه السابقتَين واستقالته من منصبه قبل نحو أسبوعين، بالإضافة إلى الجدل المستمر عن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والشكوك في علاقات مسؤولين في حملة ترمب الانتخابية في موسكو.

وتسرّبت أنباء عن وجود توتر بين كوشنر وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، خلال الأشهر الماضية، لإصرار كوشنر على الاطلاع على بعض المعلومات بالغة السرية والحساسية بما في التقرير اليومي الذي ترفعه أجهزة الاستخبارات إلى ترمب. واعتبر البعض أن قرار خفض التصريح الأمني لكوشنر، دليل على قوة ونفوذ كيلي، وقدرته على إحكام سيطرته داخل البيت الأبيض. وسبق أن أثبت كيلي قوته بعد أن أسهم صدام بينه وبين المستشار السياسي السابق ستيف بانون في استقالة الأخير، ثم رحيل مساعد السياسة الخارجية سباستيان غوركا، مساعد بانون. وقال الرئيس ترمب في تصريحات، الأسبوع الماضي، إنه سيسمح لكيلي باتخاذ قرار حول ما يجب القيام به حول مستوى التصريح الأمني لصهره كوشنر، وأكّد أن كوشنر يقوم بعمل رائع.

وقال كيلي، أمس: “لن أعلق على التصريح الأمني الخاص بأحد”. لكنه عاد ليؤكد لكوشنر أن لديه “ثقة كاملة بقدرته على القيام بالمهام الموكلة إليه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولا سيما الإشراف على مفاوضات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية، ومسألة علاقاتنا مع المكسيك”. كما أكّد كيلي أن “الجميع في البيت الأبيض ممتنّ لهذه المساهمات القيمة (التي قام بها كوشنر) لدعم أجندة الرئيس. لا توجد أي مصداقية في التلميح لأمر آخر”، وفي تعليقه على القرار، أشار المفاوض السابق في قضايا الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميلر، إلى أن كوشنر يواجه حالياً خطر فقدان “مصداقيته” أمام محاوريه في الشرق الأوسط. وقال، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: “يعرفون أنه لا يمكنك قراءة” الوثائق المتعلقة بهم “ولا يمكنك معرفة ما تجهله”.

وأقرّ محامي كوشنر في وقت سابق بأنه لم يكمل بعد الإجراءات الرسمية للحصول على التصريح، رغم أن تقارير تحدثت عن قدرته على الوصول إلى المواد الأكثر سرية الواردة في الإيجاز اليومي الذي يحصل عليه الرئيس، والتي تعد صفوة عمل الاستخبارات الأميركية، وخلال العام الماضي، رافق كوشنر ترمب في كثير من الزيارات الرسمية، وشارك في تشكيل وجه الدبلوماسية الدولية للإدارة الجديدة، ومنها رحلات إلى آسيا شملت الصين واليابان، وإلى منطقة الشرق الأوسط ودول أوروبية. وقد أثار الإعلام الأميركي الكثير من التساؤلات حول علاقة كوشنر بالمسؤولين الأجانب، وعن تعقيدات علاقاته المالية واستغلاله منصبه وعلاقاته الأسرية بالرئيس ترمب في الحصول على فرص تجارية. كما سلّط الإعلام الضوء على تعاملات كوشنر مع رجال أعمال ومسؤولين أجانب منذ الأيام الأولى لتولي إدارة ترمب مهامها.

وبات كوشنر محط تركيز المدعي الخاص روبرت مولر، بعدما التقى الأخير، بشكل سري، السفير الروسي سيرغي كيسلياك ومصرفياً على ارتباط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُدعى سيرغي غوركوف، إضافة إلى حضوره اجتماعاً عُقد في برج ترمب مع محامية مرتبطة بروسيا، وقد ثارت التكهنات حول ما إذا كان كوشنر وزوجته سيغادران البيت الأبيض ويعودان إلى إدارة أعمالهما الخاصة في نيويورك بعد هذا الإجراء، لكن مساعدين مقربين من الزوجين ينفيان عزمهما على مغادرة البيت الأبيض، ويؤكدان بقاءهما كمستشارَين للرئيس ترمب.

 

آخر الأخبار
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

كوشنر يفقد حق الاطلاع على المعلومات السرية للغاية كوشنر يفقد حق الاطلاع على المعلومات السرية للغاية



أخبار ذات صلة

GMT 02:21 2018 الأحد ,18 شباط / فبراير

الرئيس الأميركي يصرّ على موقفه بشأن الانتخابات وينفي التواطؤ مع موسكو
العرب اليوم - الرئيس الأميركي يصرّ على موقفه بشأن الانتخابات وينفي التواطؤ مع موسكو

GMT 02:14 2018 السبت ,10 شباط / فبراير

روسيا تلعب بورقة سجن غوانتنامو أمام الولايات المتحدة الأميركية
العرب اليوم - روسيا تلعب بورقة سجن غوانتنامو أمام الولايات المتحدة الأميركية

GMT 06:10 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

الرئاسة الفلسطينية تؤكّد أنّ أميركا خارج المفاوضات ما لم تتراجع
العرب اليوم - الرئاسة الفلسطينية تؤكّد أنّ أميركا خارج المفاوضات ما لم تتراجع

GMT 00:40 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / يناير

ترامب يدعو تركيا إلى الحد من العمليات العسكرية في سورية
العرب اليوم - ترامب يدعو تركيا إلى الحد من العمليات العسكرية في سورية

GMT 04:00 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

مسيحيو فلسطين يلغون المظاهر الاحتفالية بأعياد الميلاد
العرب اليوم - مسيحيو فلسطين يلغون المظاهر الاحتفالية بأعياد الميلاد

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

كوشنر يفقد حق الاطلاع على المعلومات السرية للغاية كوشنر يفقد حق الاطلاع على المعلومات السرية للغاية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ظهرت في حفلة "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس

عارضة الأزياء كايا جيربر تتألق في معطف كلاسيكي

باريس ـ مارينا منصف

أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس،  وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت  على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:28 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارس

كيت يانغ تُعلن الانتهاء من تصميم ثوب مارغوت روبي
العرب اليوم - كيت يانغ تُعلن الانتهاء من تصميم ثوب مارغوت روبي

GMT 04:20 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارس

"إغريجا دا سانتا إنغراسيا" أبرز كاتدرائيات لشبونة
العرب اليوم - "إغريجا دا سانتا إنغراسيا" أبرز كاتدرائيات لشبونة

GMT 07:11 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارس

الألوان الترابية تغزو ديكورات ربيع 2018
العرب اليوم - الألوان الترابية تغزو ديكورات ربيع 2018

GMT 00:17 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارس

سولاف درويش تحاول إقناع المواطنين بالنزول إلى الانتخابات
العرب اليوم - سولاف درويش تحاول إقناع المواطنين بالنزول إلى الانتخابات

GMT 00:42 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارس

مجلة هندية تروّج للرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة
العرب اليوم - مجلة هندية تروّج للرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة

GMT 01:48 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

ياسمين خطاب تكشف عن مجموعة جديدة من أزياء الشتاء
العرب اليوم - ياسمين خطاب تكشف عن مجموعة جديدة من أزياء الشتاء

GMT 05:58 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

جزيرة لانكاوي الماليزية تعدّ جوهرة ولاية كيداه
العرب اليوم - جزيرة لانكاوي الماليزية تعدّ جوهرة ولاية كيداه

GMT 06:20 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

زوجان يحولان منزلهما من "الخراب" إلى تحفة معمارية
العرب اليوم - زوجان يحولان منزلهما من "الخراب" إلى تحفة معمارية

GMT 04:36 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

ميركل تؤكد وجود مناطق في ألمانيا لا أحد يجرؤ على دخولها
العرب اليوم - ميركل تؤكد وجود مناطق في ألمانيا لا أحد يجرؤ على دخولها

GMT 07:02 2018 الخميس ,01 آذار/ مارس

مقتل صحافي وخطيبته بعد تحقيق عن الفساد السياسي
العرب اليوم - مقتل صحافي وخطيبته بعد تحقيق عن الفساد السياسي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab