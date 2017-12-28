تقع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحت ضغط من حلفائها في حزب المحافظين؛ لسحب عضوية النائب المحافظ اللورد هيسيلتيني، بعد تلميحه بأنه يفضل حكومة جيرمي كوبرن، رئيس حزب العمل، على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واتهمت هيئة الحزب رئيس الوزراء السابق بـ"التخريب الصريح"، مؤكدة أنه لا يمكن لماي تجاهل تصريحاته دون توقيع عقوبة عليه، إذا كانت تأخذ ذلك على محمل الجد في مفاوضات "البريكست"، حيث أشار اللورد هيسيلتيني إلى أن حكومة كوربن ربما تكون أقل ضررا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ لأن حزب العمل سيتسبب في ضرر على المدى القصير ولكن البريكست سيسبب كارثة على المدى الطويل.
ومن المعروف أن اللورد ناقد مستمر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتمت إقالته كمستشار حكومي في مارس/ آذار الماضي، بعد أن قاد تمرد "اللوردات"، مناديا بما يسمى بالتصويت الهادف على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي النهائي.
ودعت مجموعة "بو"، وهي هيئة من المحافظين لمنع اللورد تببيت واللورد لامونت وجون ريدوود النائب من الحصول على مقاعد المحافظين، وقال رئيسها، بين هاريس كيني، وهو عضو في الحزب " لا يمكن قيادة مفاوضات الاتحاد الأوروبي من حكومة محافظة تسمح بالتخريب الصريح من أحد ممثليها، وبطبيعة الحال يجب أن يكون هناك مساحة مخصصة للسياسيين المحافظين الرافضين لنهج الحكومة في خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكن تفضيل أحد أعضائها لكوربن لقيادة الحكومة لتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تصويت البريكيست، لا يمكن التسامح معه من قبل أي حزب أو حكومة، ونتمنى أن يأخذ الأمر على محمل الجد، والحفاظ على الانضباط البرلماني"، ويضيف "أوضح اللورد هيسيلتني أن هدقه منع البريكست أي كانت التكلفة، بما في ذلك تخريب حزبه الخاص والأمة، وبالتالي يجب على حزب المحافظين سحب العضوية وإنهاء استمراره".
وفي هذا السياق، قال اللورد تبيت، وزير مجلس الوزراء السابق " إن مجموعة بو كانت على حق في إجراء هذه الدعوة".
وكان اللورد هيسيلتيني عضوا في مجموعة "بو" لأكثر من 40 عاما، حتى طرد في عام 2015، وقال العضو دانيال كاوزينسكي " إن اللامبالاة تجاه نواب المحافظين الجدد الذين حازوا على مقاعد هامشية مقابل كل الصعاب في الانتخابات الأخيرة، وخاصة في اسكتلندا، أمر مثير لألتقاط الأنفاس، كما أن عدم احترامه وولائه للحزب مؤسف للغاية"، حيث أدلى اللورد هيسيلتيني بتصريحاته الأخيرة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لصحيفة "ليهوس برودكاست"، والمتخصصة في تغطية السياسة الليبرالية.
GMT 01:44 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرسوريل يرى أن استفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي أضر ببريطانيا
GMT 01:17 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرتيريزا ماي تؤكد على نجاحها في محادثات "بريكست"
GMT 05:57 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبروزير المال فيليب هاموند يؤكد التزام بريطانيا بالسوق الموحّدة حتى 2021
GMT 05:18 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبرالاتحاد الأوروبي يؤكّد ضرورة التزام بريطانيا بأحكام محكمة العدل حتى 2021
GMT 05:47 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرتيريزا ماي تؤكد تقدم المحادثات من خلال مجلس العموم البريطاني
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
أرسل تعليقك