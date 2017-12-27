نيجيرفان بارزاني يزور بريطانيا بدعوة من الاتحاد الأوروبي

أعلن مسؤول في حكومة اقليم كردستان، الأربعاء، أن رئيس الحكومة نيچيرفان بارزاني سيقوم قريبا بزيارة إلى بريطانيا بدعوة من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الهدف من الزيارة هو التباحث بشأن الأوضاع في الاقليم والموقف العراقي.
وقال ممثل الاقليم في الاتحاد الأوروبي دلاور آژگيي ان بارزاني سيقوم بريطانيا، وسيجري العديد من اللقاءات والمباحثات بدعوة من الاتحاد الاوروبي. واضاف آژگيي أن زيارة بارزاني تاتي لاجراء الحوارات بشأن الأوضاع الحالية بين الاقليم وبغداد وتهيئة الأرضية لبدء المفاوضات بين حكومتي الاقليم والعراق.
ونوه آژگيي ألى آن الاتحاد الأوروبي سيصوغ برنامجا جديدا في العراق يبدأ من مطلع العام المقبل ويستمر 3 سنوات، لافتا إلى أن الحكومة العراقية اذا لم تقم بتنفيذ البرنامج فانه سيلحق بالعراق الضرر الكبير، لأن الاتحاد الأوروبي يشكل قوة مالية واقتصادية مهمة جدا في العالم وله اتفاق استراتيجي مع العراق. واشار آژگيي الى الاقليم طالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على العراق من اجل احترام الدستور وعدم انتهاك حقوق الكرد، لافتا الى ان ذلك سيشكل ضغطا كبيرا على العراق
GMT 14:03 2017 الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبررئيس الوزراء التركي يزور بغداد الأحد المقبل
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
أرسل تعليقك