نيجيرفان بارزاني يزور بريطانيا بدعوة من الاتحاد الأوروبي

أعلن مسؤول في حكومة اقليم كردستان، الأربعاء، أن رئيس الحكومة نيچيرفان بارزاني سيقوم قريبا بزيارة إلى بريطانيا بدعوة من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الهدف من الزيارة هو التباحث بشأن الأوضاع في الاقليم والموقف العراقي.

وقال ممثل الاقليم في الاتحاد الأوروبي دلاور آژگيي ان بارزاني سيقوم بريطانيا، وسيجري العديد من اللقاءات والمباحثات بدعوة من الاتحاد الاوروبي. واضاف آژگيي أن زيارة بارزاني تاتي لاجراء الحوارات بشأن الأوضاع الحالية بين الاقليم وبغداد وتهيئة الأرضية لبدء المفاوضات بين حكومتي الاقليم والعراق.

ونوه آژگيي ألى آن الاتحاد الأوروبي سيصوغ برنامجا جديدا في العراق يبدأ من مطلع العام المقبل ويستمر 3 سنوات، لافتا إلى أن الحكومة العراقية اذا لم تقم بتنفيذ البرنامج فانه سيلحق بالعراق الضرر الكبير، لأن الاتحاد الأوروبي يشكل قوة مالية واقتصادية مهمة جدا في العالم وله اتفاق استراتيجي مع العراق. واشار آژگيي الى الاقليم طالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على العراق من اجل احترام الدستور وعدم انتهاك حقوق الكرد، لافتا الى ان ذلك سيشكل ضغطا كبيرا على العراق