رئيس الوزراء التركي يزور المملكة العربية السعودية

يزور رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، المملكة العربية السعودية، الأربعاء المقبل. وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء التركية لوكالة "الأناضول"، أنّ الزيارة تستمر يومي 27-28 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن أجندة الزيارة.