أمطار على عدد من محافظات منطقة الرياض

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الدوادمي وضواحيها .
كما هطلت أمس أمطار متوسطة على محافظة شقراء والمراكز التابعة لها .
وهطلت أمطار على محافظات ثادق والغاط والرين وحوطة بني تميم وحريملاء .
جعلها الله سقيا خير وبركة, وعم بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 19:43 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على منطقة الباحة
GMT 19:39 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانأمطار على مركز شقري بتبوك
GMT 18:54 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانزلزال قوته 6.5 درجة في بابوا غينيا الجديدة
GMT 14:14 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة في المملكة السعودية اليوم السبت
GMT 11:42 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الخميس في السعودية
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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