أمطار على عدد من محافظات منطقة الرياض

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الدوادمي وضواحيها .

كما هطلت أمس أمطار متوسطة على محافظة شقراء والمراكز التابعة لها .

وهطلت أمطار على محافظات ثادق والغاط والرين وحوطة بني تميم وحريملاء .

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعم بنفعها أرجاء البلاد.