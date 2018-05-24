توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس تمركز الإعصار المدارى "مكونو" حاليا على دائرة عرض 14.2 درجة شمالا وخط طول 55.4 درجة شرقا، مستمرا في حركته نحو سواحل السلطنة، ويبعد مركز الإعصار حوالي 330 كيلومترا عن مدينة صلالة وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 70 إلى 80 عقدة /126ـ 144ـ كم /ساعة .
وأوضح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، أن آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تعمق الإعصار المداري إلى الدرجة الثانية خلال الـ 12 ساعة القادمة، واستمرار تدفق السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة في حين يقترب مركزه من سواحل محافظة ظفار مساء يوم غدٍ الجمعة مصحوبا برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 200 إلى 300 ملم تؤدى إلى فيضان الأودية، ويكون البحر هائج الموج على سواحل محافظتى ظفار والوسطى
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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