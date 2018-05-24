توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس تمركز الإعصار المدارى "مكونو" حاليا على دائرة عرض 14.2 درجة شمالا وخط طول 55.4 درجة شرقا، مستمرا في حركته نحو سواحل السلطنة، ويبعد مركز الإعصار حوالي 330 كيلومترا عن مدينة صلالة وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 70 إلى 80 عقدة /126ـ 144ـ كم /ساعة .

وأوضح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، أن آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تعمق الإعصار المداري إلى الدرجة الثانية خلال الـ 12 ساعة القادمة، واستمرار تدفق السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة في حين يقترب مركزه من سواحل محافظة ظفار مساء يوم غدٍ الجمعة مصحوبا برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 200 إلى 300 ملم تؤدى إلى فيضان الأودية، ويكون البحر هائج الموج على سواحل محافظتى ظفار والوسطى