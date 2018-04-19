عقدت شركة "ون بلس" للهواتف الذكية شراكة مع "استديو مارفل" المعروف بقصصه المصورة وأفلام الأبطال الخارقين، وخاصة في سلسلة "Avengers".
وسيحمل هاتف "ون بلس" 6 القادم تصميم مستوحى من فيلم مارفل القادم Avengers: Infinity War والذي من المُنتظر أن يصدر في 27 أبريل الحالي.
وعلى الرغم من هذا الإعلان فلم تظهر أي صور خاصة بالهاتف القادم، ليس لأن فيلم مارفل لم يصدُر بعد، ولكن بسبب عدم كشف ون بلس عن هاتفها القادم.
كانت شركة الهواتف الصينية قد طرحت العام الماضي هواتف 5T بتصميم مستوحى من أفلام حرب النجوم ” Star Wars” بعد شراكة مع ديزني، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيستمر مع أفلام مارفل، والتي بالأصل تُنتجها استديوهات ديزني المعروفة.
أشارت التقارير أن الهاتف المستوحى من فيلم مارفل سيصدر في الهند كونها أكبر أسواق الشركة، إلا أن هناك بعض التقارير التي تحدثت عن إمكانية إطلاق الهاتف في مناطق أخرى.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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