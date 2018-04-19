عقدت شركة "ون بلس" للهواتف الذكية شراكة مع "استديو مارفل" المعروف بقصصه المصورة وأفلام الأبطال الخارقين، وخاصة في سلسلة "Avengers".



وسيحمل هاتف "ون بلس" 6 القادم تصميم مستوحى من فيلم مارفل القادم Avengers: Infinity War والذي من المُنتظر أن يصدر في 27 أبريل الحالي.

وعلى الرغم من هذا الإعلان فلم تظهر أي صور خاصة بالهاتف القادم، ليس لأن فيلم مارفل لم يصدُر بعد، ولكن بسبب عدم كشف ون بلس عن هاتفها القادم.

كانت شركة الهواتف الصينية قد طرحت العام الماضي هواتف 5T بتصميم مستوحى من أفلام حرب النجوم ” Star Wars” بعد شراكة مع ديزني، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيستمر مع أفلام مارفل، والتي بالأصل تُنتجها استديوهات ديزني المعروفة.

أشارت التقارير أن الهاتف المستوحى من فيلم مارفل سيصدر في الهند كونها أكبر أسواق الشركة، إلا أن هناك بعض التقارير التي تحدثت عن إمكانية إطلاق الهاتف في مناطق أخرى.