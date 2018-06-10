غوغل تُقدم مزايا جديدة لمتابعة مباريات كأس العالم

تستعد شركة غوغل لإطلاق مجموعة من المزايا الجديدة تزامنا مع انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، فى محاولة لمساعدة المستخدمين حول العالم فى متابعة الأحداث أولا بأول، ومن المقرر أن تمكن المزايا الجديدة المستخدمين من متابعة المباريات والأهداف واللاعبين خلال كل مباراة.
ووفقا لموقع "تك إنسايدر" البريطانى، ستدعم جوجل أيضا محرك البحث الخاص بها ببعض القدرات الجديدة التى تساعد المشجعين فى الوصول إلى ما يريدون معرفته عن بطولة كأس العالم، مثل ترتيب المجموعات والهدافين ومجموعة من والإحصائيات المختلفة.
ومن المقرر أن يتم عرض ملخصات الفيديو لكل مباراة فى البحث فى غضون 30 دقيقة من صافرة النهاية.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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