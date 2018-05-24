فيسبوك يطلق ميزة المصادقة الثنائية يمكنك استخدامها بدون رقم الهاتف

يمكن للمستخدم الآن استخدام تطبيقات مثل Google Authenticator و Duo Security لتفعيل ميزة المصادقة الثنائية لحماية الحسابات من الاختراقات بدون رقم الهاتف، وفقًا لـ"سكوت ديكنز" من فريق أمان الشبكة الاجتماعية.
كما أطلق فيس بوك التحديث بهدوء خلال الشهر الماضى، وأكد إنه أصبح متاح الآن لمعظم المستخدمين، إذ يأتي هذا التحديث بعد عدة أشهر من انتقاد الشبكة الاجتماعية بسبب استخدام أرقام هواتف المصادقة الثنائية لإرسال رسائل غير مرغوب فيها، وهي مشكلة اعترف بها في وقت لاحق، كما يتزامن مع إعلان فيس بوك أنها ستبدأ في إصلاح قائمة الخصوصية الخاصة بها في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، وفقا لموقع wired البريطاني.
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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