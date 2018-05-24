فيسبوك يطلق ميزة المصادقة الثنائية يمكنك استخدامها بدون رقم الهاتف

يمكن للمستخدم الآن استخدام تطبيقات مثل Google Authenticator و Duo Security لتفعيل ميزة المصادقة الثنائية لحماية الحسابات من الاختراقات بدون رقم الهاتف، وفقًا لـ"سكوت ديكنز" من فريق أمان الشبكة الاجتماعية.

كما أطلق فيس بوك التحديث بهدوء خلال الشهر الماضى، وأكد إنه أصبح متاح الآن لمعظم المستخدمين، إذ يأتي هذا التحديث بعد عدة أشهر من انتقاد الشبكة الاجتماعية بسبب استخدام أرقام هواتف المصادقة الثنائية لإرسال رسائل غير مرغوب فيها، وهي مشكلة اعترف بها في وقت لاحق، كما يتزامن مع إعلان فيس بوك أنها ستبدأ في إصلاح قائمة الخصوصية الخاصة بها في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، وفقا لموقع wired البريطاني.