الولايات المتحدة توقف مشروع روفر قمري

أعلنت وكالة "ناسا" الأميركية تخليها عن مشروع تصميم روفر قمري كانت قد خصصت له مبلغ 100 مليون دولار.
وقالت صحيفة "Houston Chronicle" الأمريكية إن القرار بوقف العمل على تطوير مشروع روفر "Resource Prospector" المخصص للبحث عن الماء على سطح القمر اتخذ في أبريل الماضي، ولم يكشف عنه إلا منذ أيام.
وتفيد الصحيفة بأن عملية تصميم الروفر بدأت منذ 4 أعوام، وكان من المفترض إطلاق مسبار يحمل الروفر عام 2022 أو 2023، يقدر سعره (المسبار) بـ 250 مليون دولار.
GMT 20:32 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوروس كوسموس توسع تعاونها مع الصين
GMT 20:23 2018 السبت ,16 حزيران / يونيومسبار "New Horizons" يستيقظ من سباته
GMT 20:17 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوبدء إعداد مكوك أميركي للرحلات حول القمر
GMT 19:30 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواكتشاف نظامين شمسيين جديدين بكواكب "شبيهة" بالأرض
GMT 09:30 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوفيسبوك "عربي" لمستخدمي آيفون
ارتدت الممثلة الأميركية ستيفاني مارش، فستانا يجمع بين اللونين الذهبي والرمادي البراق، وذلك في حفلة معهد الموضة للتقنية، في مدينة نيويورك، مساء الخميس، أما شعرها فكان ذا تجعيدات خفيفة وتركته مسدولا حتى كتفيها، كما حضرت عارضتا الأزياء مارثا هانت وهيلاري رودا. وعادت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، في دور ألكسندرا كابوت، في مسلسل "Law & Order"، وذهب ستيفاني إلى حدث الموضة بفستان من ستيلا مكارتني، وارتدت حذاءً باللون الفضي ذي كعب عالٍ، وأقراط أذن متدلية، ووضعت أحمر شفاة باللون اللوردي. وتزوجت مارش حديثًا، من دان بنون، في سبتمبر/ أيلول 2017، وتطلقت من الطاهي بوبي فلاي في عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات. ولم تعد الممثلة بدورها في مسلسل "Law & Order" فقط، ولكن أيضًا بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Odd Mom Out". وتألقت هانت ورودا في الحفلة أيضًا، حيث
أرسل تعليقك