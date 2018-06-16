الولايات المتحدة توقف مشروع روفر قمري

أعلنت وكالة "ناسا" الأميركية تخليها عن مشروع تصميم روفر قمري كانت قد خصصت له مبلغ 100 مليون دولار.

وقالت صحيفة "Houston Chronicle" الأمريكية إن القرار بوقف العمل على تطوير مشروع روفر "Resource Prospector" المخصص للبحث عن الماء على سطح القمر اتخذ في أبريل الماضي، ولم يكشف عنه إلا منذ أيام.

وتفيد الصحيفة بأن عملية تصميم الروفر بدأت منذ 4 أعوام، وكان من المفترض إطلاق مسبار يحمل الروفر عام 2022 أو 2023، يقدر سعره (المسبار) بـ 250 مليون دولار.