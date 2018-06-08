تسريب يكشف عن تصميم هاتف جلاكسي نوت 9 المنتظر

وفقًا للتسريبات الجديدة، سيحمل هاتف سامسونج جالاكسي نوت 9 القادم نفس التصميم باستثناء تغير مكان مستشعر البصمة من جانب الكاميرا إلى أسفلها، كما أن الهاتف الجديد سيكون أنحف بشكل ضئيل، بحسب موقع 91Mobile.

أما بالحديث عن الشكل العام، فإن الهاتف يتشابه تماماً مع نوت 8، حيث يأتي بشاشة كاملة بقياس 6.3 بوصة، ويحتوي على مدخل سماعة ومدخل القلم في الأسفل، بجانب مدخل الشاحن ومكبر الصوت.

بالرغم من أن شكل الهاتف لا يعطي الكثير من الحماس، لكننا ننتظر تقنيات جديدة من سامسونج في هاتفها الرائد كما جرت العادة.