تسريب يكشف عن تصميم هاتف جلاكسي نوت 9 المنتظر

وفقًا للتسريبات الجديدة، سيحمل هاتف سامسونج جالاكسي نوت 9 القادم نفس التصميم باستثناء تغير مكان مستشعر البصمة من جانب الكاميرا إلى أسفلها، كما أن الهاتف الجديد سيكون أنحف بشكل ضئيل، بحسب موقع 91Mobile.
أما بالحديث عن الشكل العام، فإن الهاتف يتشابه تماماً مع نوت 8، حيث يأتي بشاشة كاملة بقياس 6.3 بوصة، ويحتوي على مدخل سماعة ومدخل القلم في الأسفل، بجانب مدخل الشاحن ومكبر الصوت.
بالرغم من أن شكل الهاتف لا يعطي الكثير من الحماس، لكننا ننتظر تقنيات جديدة من سامسونج في هاتفها الرائد كما جرت العادة.
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تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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