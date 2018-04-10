مسئول أمنى بريطانى يحث على مقاضاة عمالقة الإنترنت لتسهيلهم الجريمة

حث شون سوير رئيس شرطة ديفون وكورنوال والمدير الوطنى لقسم الإتجار بالبشر والعبودية الحديثة فى بريطانيا، ضحايا الجرائم التى كان استخدام الإنترنت سببا رئيسا فيها على مقاضاة عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك ،وذلك لإجبارهم على تنظيم شبكتهم الفوضوية.

وقال سوير - فى تصريح لصحيفة التايمز البريطانية اليوم "الاثنين"- إن الإنترنت أصبح "مساحة آمنة للجريمة المنظمة".

ودعا الضحايا إلى رفع قضايا حقوق إنسان ضد الشركات القوية فى وادى السليكون لأن انتهاكاتهم "شديدة للغاية ، لدرجة أنها أصبحت ظلمًا إنسانيًا".

وأعرب سوير عن إحباطه إزاء الصعوبات فى استهداف تجار الرقيق، وزعماء العصابات والمهربين عندما يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى التى تحميها قوانين الإنترنت الليبرالية.