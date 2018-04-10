مسئول أمنى بريطانى يحث على مقاضاة عمالقة الإنترنت لتسهيلهم الجريمة

حث شون سوير رئيس شرطة ديفون وكورنوال والمدير الوطنى لقسم الإتجار بالبشر والعبودية الحديثة فى بريطانيا، ضحايا الجرائم التى كان استخدام الإنترنت سببا رئيسا فيها على مقاضاة عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك ،وذلك لإجبارهم على تنظيم شبكتهم الفوضوية.
وقال سوير - فى تصريح لصحيفة التايمز البريطانية اليوم "الاثنين"- إن الإنترنت أصبح "مساحة آمنة للجريمة المنظمة".
ودعا الضحايا إلى رفع قضايا حقوق إنسان ضد الشركات القوية فى وادى السليكون لأن انتهاكاتهم "شديدة للغاية ، لدرجة أنها أصبحت ظلمًا إنسانيًا".
وأعرب سوير عن إحباطه إزاء الصعوبات فى استهداف تجار الرقيق، وزعماء العصابات والمهربين عندما يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى التى تحميها قوانين الإنترنت الليبرالية.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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