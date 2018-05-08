أطلق موقع فيسبوك تطبيقاً جديداً يُمكن أصحاب الأعمال التجارية من متابعة وتطوير عملهم بسهولة، مثل نمو قاعدة المتابعين لأنشطتهم التجارية ومعدل التفاعل مع إعلاناتهم ومعدل التحويلات، وأيضاً متابعة التقارير الرئيسية بسهولة وتلقي إشعارات عند حدوث أي تغييرات في بيانات أنشطتهم التجارية.

وظهر تطبيق "Facebook Analytics" في متاجر التطبيقات لنظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد اليوم قبل انطلاق مؤتمر فيسبوك للمطورين F8.

السمات الرئيسة لتطبيق Facebook Analytics

– يوفر لك التطبيق تقارير تفصيلية عن كل ما يمثل نشاطك التجاري على الإنترنت سواء كان موقعاً إلكترونياً أو تطبيقاً.

– يمكنك إنشاء طريقة عرض مخصصة للهاتف المحمول باستخدام المقاييس الرئيسية بما في ذلك المستخدمين النشطين والإيرادات والمعلومات الديموغرافية للمستخدمين التي تشمل العُمر، الجنس وغيرها من البيانات الأخرى، وهو في ذلك يتشابه مع أداة جوجل Analytics الشهيرة.

– عمل إحصاءات تلقائية وتلقي إشعارات عند حدوث أي شيء غريب في بياناتك.

- مشاهدة مستوى وصول الإعلانات أو الصفحات للمستخدمين الآخرين لتبقى على قمة معدلات التحويل مع إمكانية التحليل العميق لمجموعات محددة من العملاء وغير ذلك الكثير.

- بعض الأنشطة التجارية ستتمكن من الحصول على إحصاءات تلقائية مثل الفترة الزمنية التي شهدت أعلى مبيعات أو أن بعض السكان ينفقون المزيد من الوقت أو المال في تطبيقك.