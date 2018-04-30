بلاك بيرى تستعد لطرح هاتفها blackberry athena بلوحة مفاتيح كاملة قريبا

خلال فبراير الماضى، تناولت عدة تقارير أخبار هاتف جديد تابع لشركة بلاك بيرى يعرف باسم BlackBerry Athena، إذ تم رصده على موقع اختبارات الأداء Geekbench، و منذ ذلك الحين لم تظهر عنه أى معلومات أخرى، إلا أنه مؤخرا تم اعتماد الهاتف من قبل لجنة الاتصالات الصينية TENAA.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فإن الهاتف يحمل الإصدار رقم BBF100-4، وتم تأكيد المواصفات التى تم الإشارة إليها فى وقت سابق بما فى ذلك شاشة 4.5 بوصة مع لوحة مفاتيح كاملة QWERTY مضاءة بإضاءة خلفية فى 4 أسطر، وهى تدعم الكتابة السريعة، إضافة إلى 52 اختصار قابل للتخصيص، ومستشعر بصمة الإصبع فى شريط المسافة، ومن المنتظر أن يأتى باللون الأسود والفضى، وسيصل قبل خلال النصف الثانى من 2018.

المواصفات المتوقعة لهاتف BlackBerry Athena

- شاشة 4.5 بوصة، بدقة 1620×1080 بيكسل.

-معالج ثمانى النواة Snapdragon 660

- ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت.

- ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت.

- لوحة مفاتيح كاملة QWERTY

- نظام التشغيل اندرويد أوريو 8.1

- شريحتى اتصال Hybrid dual SIM

- كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل.

- كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.

- مستشعر بصمة إصبع.

- منفذ سماعة 3.5mm

-بطارية بقوة 3360mAh

- ميزة الشحن السريع Quick Charge 3.0