عقد أعضاء نادي "روتاري الغردقة كوزموبوليتان" برئاسة محمد الشناوي مساء الجمعة، اجتماعا لمتابعة مشروعات النادي الخاصة بتطوير المستشفى العام والتوعية الصحية في البحر الأحمر.
وقال محمد الشناوى رئيس النادي، إن أعضاء النادي أشادوا بالجهود المتطورة المقدمة من وزارة الصحة، وأشاروا إلى ضرورة القيام بحملة توعية للحملة المجانية التي تقوم بها وزارة الصحة للكشف المجاني عن ڤيروس سي مع تقديم التحاليل والدواء المجاني لمقيمي البحر الأحمر ومشاركة "روتاري الغردقة كوزموبوليتان" في حملة التوعية ضد مرض الدرن الذي عاود للظهور مرة أخرى في مصر مع ضرورة التنبيه أن المسبب الرئيسي له "الشيشة" وهو مرض خطير وحان الوقت للانتباه لخطورته بالإضافة إلى عدد من الاتفاقات يستفيد منها مقيمي محافظة البحر الأحمر.
وأضاف الشناوي أنه تم خلال الاجتماع عرض نماذج العلامات الإرشادية، ولافتات العيادات ولوحات التوعية المقرر العمل بها ضمن المرحلة الأولى لتطوير المستشفى العام بعد موافقة إدارة الجودة واستعراض خطة النادي في أعمال التطوير بالمستشفى العام، وتركيب عدد اثنان شاشات تليفزيون في القسم الداخلي للأطفال بجانب أعمال الدهانات والسقف المعلق.
واستضاف النادي في اجتماعه عدد من القيادات الطبية بالبحر الأحمر بحضور الدكتورة نجلاء حمّاد وكيل أول وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتورة چيهان جمعة أستاذ تخدير عمليات قلب مفتوح والصدر جامعة عين شمس وعضو نادي روتاري "كايرو فيروايز" والرائد طبيب أحمد ناجي مدير مجمع هيئة الشرطة الطبي والدكتور علاء ربيع نقيب أطباء البحر الأحمر وعضو مجلس إدارة النادي.
وشهد الاجتماع الاتفاق على عدد من المشروعات الصحية بالتعاون مع "روتاري الغردقة كوزموبوليتان" يستفيد بها قاطني محافظة البحر الأحمر.
وأشارت بشرى الشرقاوي، سكرتير فخري النادي إلى ضرورة الاهتمام بالتوعية الصحية في المجتمع الذي نعيش به، وهذا هو دور المجتمع المدني لخدمة المحيطين
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