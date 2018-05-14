انتهت الفنانة هبة عبد الغني من تصوير جميع مشاهدها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "لدينا أقوال أخرى" بطولة النجمة يسرا، المقرر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية رمضان المقبل.

وأعربت هبة عن سعادتها بوجودها في عمل من بطولة الفنانة يسرا، مشيرة إلى أنها ستظهر خلال السياق الدرامي في شخصية "أم أحمد" وهي شخصية غنية بالتفاصيل والأحداث فهي سيدة فقيرة وطيبة، لكن نظرا لتعرضها للعديد من الظروف القاسية تحولها إلى سيدة قوية تأخذ حقها ممن ظلمها، ويكون لديها العديد من الصراعات مع يسرا على مدار حلقات المسلسل.

مسلسل "لدينا أقوال أخرى" من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وخالد أبو بكر، ويشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمي، إنجي أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس، وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.