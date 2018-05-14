انتهت الفنانة هبة عبد الغني من تصوير جميع مشاهدها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "لدينا أقوال أخرى" بطولة النجمة يسرا، المقرر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية رمضان المقبل.
وأعربت هبة عن سعادتها بوجودها في عمل من بطولة الفنانة يسرا، مشيرة إلى أنها ستظهر خلال السياق الدرامي في شخصية "أم أحمد" وهي شخصية غنية بالتفاصيل والأحداث فهي سيدة فقيرة وطيبة، لكن نظرا لتعرضها للعديد من الظروف القاسية تحولها إلى سيدة قوية تأخذ حقها ممن ظلمها، ويكون لديها العديد من الصراعات مع يسرا على مدار حلقات المسلسل.
مسلسل "لدينا أقوال أخرى" من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وخالد أبو بكر، ويشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمي، إنجي أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس، وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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