تعرضت النجمة غادة عبد الرازق، لوعكة صحية، أثناء تصوير مسلسلها "ضد مجهول"، المقرر عرض أولى حلقاته اليوم الخميس، على شاشة الحياه ضمن السباق سباق دراما رمضان.، وتم نقل "عبد الرازق" إلى أحد المستشفيات الكبري بالقاهرة، بعد تعرضها لهبوط حاد فى الدورة الدموية، نتيجة عدم حصولها على عدد ساعات كافية من النوم، بسبب تكثيف ساعات التصوير الخاصة بمشاهدها المتبقية ضمن أحداث المسلسل.

وأجرت بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، ونصحها الطبيب المعالج بالراحة التامة فى الفراش لمدة 48 ساعة، مسلسل "ضد مجهول" تدور أحداثه حول موظفة بنك تنتمي للطبقة المتوسطة، متزوجة ولديها ابنة، لديها مشاكل مع زوجها بسبب ظروف عملها، وهو ما جعله يطلقها، ويحرمها من ابنتها، وتزداد الأمور صعوبة عليها عندما تتعرض ابنتها للاغتصاب، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، روجينا، حنان مطاوع، محمد الكيلاني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.