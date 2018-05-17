تعرضت النجمة غادة عبد الرازق، لوعكة صحية، أثناء تصوير مسلسلها "ضد مجهول"، المقرر عرض أولى حلقاته اليوم الخميس، على شاشة الحياه ضمن السباق سباق دراما رمضان.، وتم نقل "عبد الرازق" إلى أحد المستشفيات الكبري بالقاهرة، بعد تعرضها لهبوط حاد فى الدورة الدموية، نتيجة عدم حصولها على عدد ساعات كافية من النوم، بسبب تكثيف ساعات التصوير الخاصة بمشاهدها المتبقية ضمن أحداث المسلسل.
وأجرت بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، ونصحها الطبيب المعالج بالراحة التامة فى الفراش لمدة 48 ساعة، مسلسل "ضد مجهول" تدور أحداثه حول موظفة بنك تنتمي للطبقة المتوسطة، متزوجة ولديها ابنة، لديها مشاكل مع زوجها بسبب ظروف عملها، وهو ما جعله يطلقها، ويحرمها من ابنتها، وتزداد الأمور صعوبة عليها عندما تتعرض ابنتها للاغتصاب، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، روجينا، حنان مطاوع، محمد الكيلاني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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