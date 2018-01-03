قالت النجمة حنان مطاوع إنها منشغلة هذه الأيام وبشدة فى تحضيرات الشخصية التى تقدمها ضمن أحداث مسلسل "منطقة محرمة"، للنجم خالد النبوى، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لها لتصوير أولى مشاهدها، وأن هذا سيظهر بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن ناحية أخرى فرض المخرج محمد بكير والسيناريست يوسف حسن يوسف معسكرا مغلقا على أبطال العمل، حيث يقومون بشكل يومى بعقد بروفات وجلسات عمل يومية تتعلق بمراجعة السيناريو والحوار مع أبطال المسلسل المتعاقدين عليه.

يذكر أن مسلسل "منطقة محرمة" يشارك فى بطولته بجانب خالد النبوى وحنان مطاوع، كل من محمد دياب وأمل بشوشة ومحمد كيلانى وسميرة مقرون وأميرة هانى وثراء جبيل وكارولين عزمى وحمزة العيلى ويحيى أحمد وجميل برسوم ومحسن منصور، ومن تأليف يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير.