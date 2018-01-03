قالت النجمة حنان مطاوع إنها منشغلة هذه الأيام وبشدة فى تحضيرات الشخصية التى تقدمها ضمن أحداث مسلسل "منطقة محرمة"، للنجم خالد النبوى، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لها لتصوير أولى مشاهدها، وأن هذا سيظهر بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى فرض المخرج محمد بكير والسيناريست يوسف حسن يوسف معسكرا مغلقا على أبطال العمل، حيث يقومون بشكل يومى بعقد بروفات وجلسات عمل يومية تتعلق بمراجعة السيناريو والحوار مع أبطال المسلسل المتعاقدين عليه.
يذكر أن مسلسل "منطقة محرمة" يشارك فى بطولته بجانب خالد النبوى وحنان مطاوع، كل من محمد دياب وأمل بشوشة ومحمد كيلانى وسميرة مقرون وأميرة هانى وثراء جبيل وكارولين عزمى وحمزة العيلى ويحيى أحمد وجميل برسوم ومحسن منصور، ومن تأليف يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير.
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ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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