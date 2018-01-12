تخوض النجمة أمينة خليل أول بطولة مطلقة في السباق الرمضاني المقبل بمشاركة النجم التونسى ظافر العابدين فى مسلسل " أكاسيا" وهو اسم مؤقت لهذا العمل .
المسلسل من إنتاج محمد مشيش ومأخوذ من فورمات إسبانى، وتكتب له السيناريو والحوار سما عبد الخالق وإنجي القاسم ومن إخراج هانى خليفة ويعد ثالث تعاون بين أمينة والشركة المنتجة للعمل بعد مسلسل "جراند أوتيل" و"لا تطفئ الشمس".
من جهة أخرى أوشكت أمينة على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلمى "البدلة" مع تامر حسنى وأكرم حسنى وكذلك فيلم "١٢٢" مع طارق لطفى وأحمد داود حيث تقوم بالبطولة النسائية فى كلا الفيلمين.
يُذكر أن أمينة خليل تألقت في الموسم الرمضاني الماضى من خلال مسلسل "لا تطفئ الشمس"، كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة خلال عام 2017، منها "الخلية" و"شيخ جاكسون".
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فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
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