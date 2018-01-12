تخوض النجمة أمينة خليل أول بطولة مطلقة في السباق الرمضاني المقبل بمشاركة النجم التونسى ظافر العابدين فى مسلسل " أكاسيا" وهو اسم مؤقت لهذا العمل .

المسلسل من إنتاج محمد مشيش ومأخوذ من فورمات إسبانى، وتكتب له السيناريو والحوار سما عبد الخالق وإنجي القاسم ومن إخراج هانى خليفة ويعد ثالث تعاون بين أمينة والشركة المنتجة للعمل بعد مسلسل "جراند أوتيل" و"لا تطفئ الشمس".

من جهة أخرى أوشكت أمينة على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلمى "البدلة" مع تامر حسنى وأكرم حسنى وكذلك فيلم "١٢٢" مع طارق لطفى وأحمد داود حيث تقوم بالبطولة النسائية فى كلا الفيلمين.

يُذكر أن أمينة خليل تألقت في الموسم الرمضاني الماضى من خلال مسلسل "لا تطفئ الشمس"، كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة خلال عام 2017، منها "الخلية" و"شيخ جاكسون".