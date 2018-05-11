نشرت الفنانة نيللي كريم عبر صفحتها على موقع الصور الشهير «إنستجرام» صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل «اختفاء» المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل وعلقت قائلة: «بعد تصوير 48 ساعة متواصلة».
وانتهت نيللي كريم من تصوير جزء كبير من مشاهدها بالمسلسل على أن تنتهي تماما من التصوير خلال الفترة المقبلة.
مسلسل «اختفاء» بطولة نيللي كريم، هشام سليم، محمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين، تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج شركة العدل جروب، ويعرض حصريًا على قناة «DMC» في رمضان المقبل.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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