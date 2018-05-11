نشرت الفنانة نيللي كريم عبر صفحتها على موقع الصور الشهير «إنستجرام» صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل «اختفاء» المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل وعلقت قائلة: «بعد تصوير 48 ساعة متواصلة».

وانتهت نيللي كريم من تصوير جزء كبير من مشاهدها بالمسلسل على أن تنتهي تماما من التصوير خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «اختفاء» بطولة نيللي كريم، هشام سليم، محمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين، تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج شركة العدل جروب، ويعرض حصريًا على قناة «DMC» في رمضان المقبل.