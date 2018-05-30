ميرفت أمين ولبلبة في السيدة نفيسة لتشييع جثمان مديحة يسري

وصل منذ قليل إلى مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان الفنانة الكبيرة مديحة يسري، كل من النجوم ميرفت أمين وسمير صبري ولبلبة ورجاء الجداوى ودلال عبد العزيز، وتتلقى أسرة النجمة الكبيرة مديحة يسرى، التى توفيت منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز 97 عاما، العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

